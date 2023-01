Gli AC/DC domandarono a Iggy Pop di unirsi a loro

Musica

Condividi l'articolo Proprio così: Iggy Pop sarebbe potuto diventare il cantante degli AC/DC! Conosciamo bene la storia degli AC/DC: dopo la tragica scomparsa del primo storico frontman, Bon Scott, la band visse un periodo di seria crisi prima di trovare la forza di andare avanti con il nuovo vocalist, l’altrettanto leggendario Brian Johnson. Ma sembra che le cose sarebbero potute andare ben diversamente. Lo svela oggi Iggy Pop, il quale racconta che la band avrebbe chiesto nientemeno che proprio a lui di prendere posto nella formazione come cantante dopo la morte di Scott. “Avevano un manager tanti anni fa. Io non avevo [ancora] riformato gli Stooges, non mi ero trasferito in Gran Bretagna”.

“E questo tipo mi disse: ‘Ti interesserebbe unirti agli AC/DC?’ Stavano cercando un cantante. Ascoltai il loro disco. Pensai, io non posso riempire questo spazio. Ero tipo ‘Ah, non mi piacciono’. [Ma il disco] era davvero ben fatto. Fanno un ottimo lavoto, ma io non sono quello di cui avevano bisogno”.

Iggy parla anche di alcuni incontri con la leggenda in persona, Bon Scott: “Ebbi alcuni meravigliosi incontri con Bon da qualche parte, ed entrambi eravamo ubriachi e fatti. Vedo delle foto a volte e mi pare di non ricordare, ma quello sono io con Bon. Ho amato quello che fece”. E Iggy, come se la sarebbe cavata come cantante degli AC/DC? Forse in un universo parallelo giace la risposta!

Fonte: NME

