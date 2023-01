Annie Charlotte: la ragazza con due vagine diventata famosa su OnlyFans [FOTO]

Condividi l'articolo

Annie Charlotte è nata con una malformazione fisica che le comporta di avere due vagine. Dopo aver sofferto da adolescente, da adulta è riuscita a sfruttare questa condizione per avere successo su OnlyFans

Annie Charlotte, inglese di 23 anni, è nata con un utero didelfo, ossia una malformazione che presenta nel suo corpo due diverse cavità uterine, identiche: in sostanza, due vagine. Una caratteristica fisica che non le ha certo reso la vita facile, a partire dal fatto che ha sempre dovuto affrontare anche due cicli mestruali. Tuttavia oggi, da adulta, afferma di essere in grado di tenere sotto controllo questa situazione grazie all’uso della pillola contraccettiva.

E aggiunge: “Mi è stato detto che avere dei figli sarebbe stato molto difficile e avrebbe comportato molte visite in ospedale e alla fine la soluzione migliore sarebbe stata sempre il parto pre-termine con taglio cesareo, poiché il feto non avrebbe avuto abbastanza spazio per essere portato a termine. Mi è stato anche detto che ci sarebbe stata la possibilità di più aborti spontanei“.