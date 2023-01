News

Cinema Jeremy Renner è tornato a casa: “Sono in via di guarigione” Su Twitter Jeremy Renner ha rivelato di essere tornato a cas dopo aver passato le ultime due settimane ricoverato in Ospedale Di Matteo Furina -

Dopo oltre due settimane di grande apprensione, finalmente arrivano buone notizie relative a Jeremy Renner. L'attore volto di Occhio di Falco nel MCU come saprete è stato travolto dal suo Snowcat il giorno di capodanno ed ha subito gravi infortuni. Tuttavia è ora in via di guarigione ed è finalmente tornato a casa. Su Twitter ha infatti commentato un post relativo alla serie Mayor of Kingstown della quale è uno dei protagonisti scrivendo: Mentalmente lucido e in via di recupero, sono felicissimo di poter vedere l'episodio 2×1 a casa con la mia famiglia. Outside my brain fog in recovery, I was very excited to watch episode 201 with my family at home 🙏❤️🙏 — Jeremy Renner (@JeremyRenner) January 17, 2023 Qualche giorno fa era stato Hugh Dillion, co-creatore proprio di Mayor of Kingstown, parlando con Comicbook, a dare aggiornamenti incoraggianti relativi a Jeremy Renner.

È stato un enorme sollievo [parlare con Renner ndr] – aveva detto. Il tutto è stato un tale ottovolante di emozioni perché quando ho ricevuto la notizia volevo volare fuori e andare a trovarlo. Poi mi ha mandato un video il giorno dopo, il più grande sollievo della mia vita, perché era così divertente e blasfemo e io ho pensato: “Okay, tornerà”. Jeremy è così divertente. È come un fratello per me.

Sai, abbiamo lavorato a questo show per due anni. Questo è la serie che ho creato con Taylor Sheridan e lui [Renner] è semplicemente inarrestabile. È un talento eccezionale e la troupe lo adora. Il cast lo adora. Io lo amo, e quando è successo il mio mondo si è fermato. Voglio solo che si riprenda e poi riceva il video e, ehi, sai, solo parolacce, parolacce. Mi ha fatto ridere e piangere allo stesso tempo. Ringrazio Dio che ora stia bene e che sia in via di guarigione

Una grande notizia. Forza Jeremy!

