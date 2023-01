Sì, è vero che l’epifania è passata da poco ma visto come la cantante ha preso male la rottura è difficile ora pensare che la comparsa di questo manichino dai connotati parodistici sia casuale. La storia sembra destinata a non finire qui e non ci stupirebbe anzi vedere Shakira passate a mezzi di ritorsione più “estremi”. Staremo a vedere.

Shakira setting up a witch mannequin on her balcony, to face her ex mother-in-law’s house, while blasting her Gerard Pique diss track at at full volume is the petty standard we should all aspire to in 2023 pic.twitter.com/l42HRARft1

— ItsLitGayShit (@itslitgayshitt) January 14, 2023