News

Serie TV Only Murders in the Building 3: Meryl Streep nel cast Meryl Streep si è unita al cast della terza stagione di Only Murders in the Building le cui riprese sono appena iniziate. Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Only Murders in the Building è una delle serie comiche più amate al mondo (qui la nostra analisi). Le avventure di Charles, Oliver, Mabel e soci tra gli appartamenti dell’Arconia ha conquistato tutti per la sua brillante narrazione e il suo ritmo incalzante. Nell’arco delle prime due stagioni sono molte le guest star che si sono succedute. Tuttavia questa volta la rete Hulu che la produce ha voluto fare le cose in grande. In un video condiviso dalla protagonista Selena Gomez fatto per annunciare l’inizio delle riprese della terza stagione, possiamo vedere come nel cast, oltre alle altre due star dello show, Steve Martin e Martin Short, troviamo due autentici pezzi da 90 di Hollywood. Parliamo di Paul Ruud la cui presenza era però già stata rivelata sul finale della seconda stagione e Meryl Streep. La leggendaria attrice si mostra con la sua solita ironia in un video molto divertente in cui chiede a tutti gli altri se hanno bisogno di qualcosa. Tuttavia la faccia di Selena Gomez alla fine fa trasparire ciò che tutti pensano. Ragazzi, quella è Meryl Streep!

Ritroveremo dunque Meryl Streep dopo circa un anno dalla sua ultima apparizione, ovvero sia Don’t Look Up, ultimo film di Adam McKay. Anche in quel caso la presenza di una leggenda come lei era stata percepita dall’intero cast, anche se in quella situazione lei non aveva ben capito quanto la ammirassero. Jennifer Lawrence, protagonista del film, ha infatti raccontato come sul set la chiamassero G.O.A.T., acronimo di Greatest of all times, ma la Streep pensava che le stessero dando della capra.

Chiamavamo distrattamente Meryl GOAT – aveva spiegato l’attrice da Stephen Colbert. E stavamo facendo un servizio fotografico e ho detto qualcosa come GOAT e Meryl hanno detto: “Esatto. Dì alla vecchia capra dove andare”. Ero io: “Meryl, lo sai che GOAT significa il più grande di tutti i tempi, vero?” E lei era tipo: “Oh, no”. Ero come se l’avessimo chiamata capra per tutto questo tempo

Che ne pensate? Vedrete Only Murders in the Building?

Seguiteci su LaScimmiaPensa