Finalmente i fan del famosissimo anime nipponico L’Attacco dei Giganti saranno contenti nell’apprendere le ultime news sul finale di serie! L’Attacco dei Giganti infatti ci coccolerà un’ultima volta (o forse due) con una terza parte (divisa in ulteriori due parti) ricca di colpi di scena! Di seguito il nuovo teaser trailer:

La prima parte dell’arco conclusivo della serie verrà trasmessa in Giappone a partire dal 4 marzo, mentre la seconda andrà in onda a partire dalla seconda metà del 2023. Non sono ancora chiare però le modalità di distribuzione in Italia, sia per quanto riguarda le date e sia per quanto riguarda il distributore: al momento non sappiamo se Amazon Prime Video trasmetterà L’Attacco dei Giganti simultaneamente oppure se l’uscita in Italia subirà ulteriori ritardi.