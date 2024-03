Dopo l'annuncio di Eva Longoria e tanti altri, Only Murders in the Building 4 è atteso con un'altra aggiunta, Zach Galifianakis

Condividi l'articolo

Aggiornamento del cast di Only Murders in the Building

Dopo che la terza stagione di Only Murders in the Building ci ha deliziato della presenza di un cast stellare adesso anche la quarta stagione ci annuncia nuove sorprese. Nella serie con protagonisti Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez, nell’ultimo capitolo abbiamo potuto godere dell’interpretazione di Meryl Streep (che per altro sappiamo che ritornerà dopo la sua presenza già annunciata) e Paul Rudd. Adesso il cast si aggiorna. Già nelle scorse settimana abbiamo appreso la notizia della partecipazione di Kumail Nanjiani, Eva Longoria, Eugene Levy e Molly Shannon.

Un nuovo cast sostanzioso per Only Murders in the Building, ma le sorprese non sono ancora finite. Infatti, è stato da poco annunciato che anche una star di Una notte da leoni sarà presente nella prossima stagione. Stiamo parlando di Zach Galifianakis (Parto col folle, Birdman, Notte brava a Las Vegas) che ha interpretato Alan Garner nella trilogia di Todd Phillips, accanto a Bradley Cooper, Ed Helms e Justin Bartha. Il suo ruolo nella serie Hulu è tuttavia ancora tenuto nascosto. Non sappiamo infatti ancora molto.