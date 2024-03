Musica

News Gli Osbourne svelano chi vorrebbero per Ozzy e Sharon in un biopic Di Andrea Campana -

Condividi l'articolo Due interpreti insospettabili per dare il volto a Ozzy e Sharon Osbourne! Già da un po’ si parla di un biopic musicale su Ozzy Osbourne, un progetto che, se portato a termine, coinvolgerebbe ovviamente anche la storica compagna del padrino dell’heavy metal, Sharon. Ebbene: chi inserire nel casting di un film del genere? Non ci sono ancora notizie ufficiali ma la famiglia, assieme al figlio Jack, specula su alcuni nomi. Ed eccoli: “Io sono chi voglio che interpreti mamma. Florence Pugh! Penso che Florence Pugh farebbe un fantastico lavoro”, ha detto Jack Osbourne in The Osbournes Podcast. Sharon ha confermato: “Penso Florence Pugh o la piccola ragazza di Game of Thrones“, riferendosi evidentemente a Maisie Williams (Arya Stark).

Jack ha poi proseguito: “E sapete chi voglio che interpreti papà [Ozzy]? Bill Hader. Tutti pensano che sia fottutamente pazzo finché non li mostro in una foto uno accanto all’altro, e poi c’è l’abilità di quel tizio di trasformarsi”. Bill Hader, celebre comico SNL, è diventato famosissimo con la serie di grande successo Barry, che però non è stata molto seguita in Italia.

Vedendo una foto dell’attore, il buon vecchio Ozzy ha reagito alla sua maniera con un bel “Fuck off!”, mentre la moglie Sharon ha detto: “Penso che potrebbe inchiodare la parte [I think he could nail it]”. Di certo, si tratta di due nomi importanti e di livello. Che dite, ce li vedreste?

Fonte: NME

