Pamela Anderson svela perché non porta più il trucco

Condividi l'articolo La storica attrice di Baywatch, Pamela Anderson, spiega perché è entrata in una fase della sua vita “no make-up”: “Mi godo il processo di invecchiamento” Pamela Anderson, la storica bagnina di Baywatch (e non solo) che oggi ha 56 anni, si apre sulla sua decisione di non portare più il trucco. “Sono un lavagna pulita adesso, alla posizione di partenza del nuovo capitolo, che sarà ancora meglio ora che non devo fingere di essere qualcosa che non sono”. “Mi sto godendo il processo di invecchiamento. Le cose che stanno succedendo alla mia faccia – un po’ di elasticità se ne sta andando – ci trovo dello humor in questo. Mi sento più sexy ora che ho dei segreti e un po’ di mistero. Non impariamo questa cosa fino a un secondo momento [later] nelle nostre vite”.

“Inseguire la gioventù è futile”, prosegue la Anderson “Tutto quel che possiamo fare è abbracciare chi siamo nel momento in cui siamo ed essere ok con [il luogo in cui] i nostri piedi stanno proprio adesso. Io posso semplicemente essere me stessa, è molto liberatorio essere a tuo agio nella tua propria pelle”. Bé, speriamo di pensarla tutti così alla sua età.

Fonte: UNILAD

