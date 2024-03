News

Cinema Nolan già al lavoro sul prossimo film? Ecco cosa sappiamo Variety ha rivelato che Christopher Nolan potrebbe tornare presto al lavoro con l'adattamento di The Prisoner Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Christopher Nolan non si ferma! Christopher Nolan ha appena vissuto una delle serate più gloriose della sua vita dopo aver vinto 7 premi Oscar col suo Oppenheimer (qui tutti i vincitori). Tuttavia non sembra assolutamente intenzionato a fermarsi, anzi. Secondo infatti un recente report di Variety, il cineasta britannico sarebbe già pronto a tornare al lavoro. Il rinomato sito infatti ha rivelato che Nolan sta pensando di girare il remake di The Prisoner, serie TV degli anni ’60 creata e interpretata da Patrick McGoohan, a cui il regista è legato fin dal 2009. L’autore di Interstellar avrebbe già dovuto infatti realizzare questo progetto in quel periodo. Tuttavia non è riuscita ad andare in porto quest’ipotesi poichè lo stesso anno AMC ha pubblicato la sua The Prisoners, miniserie con protagonista Jim Caviezel nei panni dello sfortunato protagonista, l’agente Numero Sei, insieme a Ian McKellen e Ruth Wilson.

Staremo a vedere se questa volta Nolan riuscirà a esaudire il suo desiderio di girare un horror. In un evento tenutosi al British Film Institute (BFI) di Londra qualche settimana fa infatti, il regista di Oppenheimer ha rivelato di volerne fare uno in futuro.

Oppenheimer ha elementi horror sicuramente, come penso sia appropriato per l’argomento. Penso che i film horror siano molto interessanti perché dipendono da dispositivi molto cinematografici, si tratta davvero di una risposta viscerale alle cose e quindi, ad un certo punto, mi piacerebbe fare un film horror. Ma penso che per un film horror molto buono serve un’idea davvero eccezionale. E quelli sono pochi e lontani tra loro

Che ne pensate?

