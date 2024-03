20 mila fan di Dragon Ball si sono riuniti in Argentina per salutare il sensei Akira Toriyama

Il dolore dei fan di Dragon Ball è ancora immenso

Il mondo della cultura pop è stato scosso dalla morte di Akira Toriyama, padre di Dragon Ball. Nel mondo si stanno moltiplicando i messaggi e i gesti di commiato nei confronti del geniale mangaka. Tra questi il più grande è stato quello organizzato in Argentina e in particolare nella capitale Buenos Aires. Qui un numero imprecisato di persone, tra le 20 e le 30 mila unità, si sono riunite nella piazza centrale per omaggiare il mangaka con le braccia al cielo.

"Gracias, Akira!"

Dragon Ball fans gathered at the Obelisk of Buenos Aires, Argentina today to perform a Genki Dama to honor Akira Toriyama. Some social media accounts sharing videos of the event claim that 20,000-30,000 people participated.pic.twitter.com/bBMTiGx6Qs https://t.co/YJpXtSQCTO — Jeffrey J. Hall 🇯🇵🇺🇸 (@mrjeffu) March 10, 2024

Questo tipo di omaggio è a dir poco impressionante e non sorprende da vedere. Per decenni Toriyama l’impatto di Dragon Ball sul mondo non può essere dimenticato. Dalla moda alla musica e allo sport, Son Goku si è fatto strada in tutti gli aspetti della cultura pop. Non si può negare la popolarità di quest’opera a livello globale, e ciò vale doppiamente in luoghi come il Sud America e l’America Latina. I paesi di queste regioni hanno sempre avuto un rapporto particolare con Goku, quindi la morte di Toriyama era destinata a colpire duramente.