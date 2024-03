Condividi l'articolo

Tanti nuovi attori in Eddington

La casa di produzione cinematografica A24 ha rivelato attraverso un post di Instagram il cast del prossimo film del regista Ari Aster, Eddington. La pellicola sarà il quarto lungometraggio di Aster da regista, dopo Hereditary – Le radici del male (2018), Midsommar – Il villaggio del dannati (2019) e Beau ha paura (2023). Il suo nuovo lavoro adesso è in una prima fase di produzione – inizierà questa settimana -, ed è giunta l’ora di conoscere il cast che prenderà parte a questo progetto. Quindi ciò che ci è stato rivelato non è ancora molto, ma ci potrebbe bastare per scatenare la nostra curiosità.

Da quello che sappiamo nella squadra di Eddington ci sarà una serie di interpreti ben noti e conosciuti. Il post Instagram di A24 non lascia dubbi. Primo a essere nominato è Joaquin Phoenix (Maria Maddalena, Joker, Napoleon), già presente nell’ultimo film di Aster; presenti saranno anche Pedro Pascal (a lavoro inoltre per il prossimo film dei Fantastici quattro), una Emma Stone, peraltro reduce dalla vittoria degli Oscar come miglior attrice per il suo ruolo di Bella Baxter in Povere Creature, Luke Grimes, Austin Butler, Deirdre O’Connell, Micheal Ward e Clifton Collins Jr.