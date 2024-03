News Chiara Ferragni rompe il silenzio sulla separazione da Fedez In un commento sotto un post di Instagram, Chiara Ferragni ha parlato della separazione con Fedez Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Chiara Ferragni manda un criptico messaggio relativo alla sua separazione Nelle ultime due settimane il web è stato invaso da notizie relative alla separazione tra Fedez e Chiara Ferragni (qui i dettagli). Sono moltissime le parole che sono volate, ma poche quelle dette dai diretti interessati. Nelle ultime ore è stata l’imprenditrice a rompere il silenzio su Instagram. Sotto un suo post infatti ha risposto al commento di un utente spiegando che la separazione non è una sua scelta. Ma Fede …il tuo valore aggiunto – scrive l’tente

Purtroppo non è una scelta mia – risponde Chiara Ferragni

Questo è uno dei pochi messaggi che Chiara Ferragni ha inviato relativi alla separazione. L’influencer aveva parlato a tal proposito con Il Corriere della Sera in un’intervista rilasciata poco prima dell’ufficializzazione della separazione e aveva detto:

Fedez in tanti weekend non c’è stato. In altri, c’è stato. Comunque, è mio marito. E secondo me, in certe situazioni di caos esterno, le altre cose è meglio tenerle dentro la coppia. La priorità è proteggere la famiglia e i figli – dice Chiara Ferragni. Poi, naturalmente, qualunque cosa io faccia, se ne parla: se la faccio con lui o se la faccio senza di lui e chiunque nel mondo può dire la sua e avere le sue opinioni, ma per me, piuttosto che dare spiegazioni, è più importante fare quello che reputo più giusto: tenere i problemi tra le mura familiari. Io, a volte, faccio fatica a mostrare le mie fragilità nel momento in cui le sto vivendo. Faccio fatica perché, se raccontassi quanto mi sento fragile, mi percepirei ancora più debole, ancora più attaccabile

Che ne pensate?

Seguiteci su LaScimmiaPensa