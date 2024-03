Condividi l'articolo

Il racconto di Spike Lee

Michael Jackson è stato noto per decenni per la sua musica incredibile, i suoi show dal vivo indimenticabili e i suoi video musicali quasi cinematografici. Tra questi They Don’t Really Care About Us, girato in Brasile, in una favela di Rio de Janeiro e diretto da Spike Lee resta uno dei lavori migliori di sempre. Tuttavia la produzione non fu così semplice.

Il Re del Pop ha incontrato infatti anche alcune resistenze da parte dei funzionari della città che temevano che avrebbe avuto effetti sul turismo e hanno accusato Jackson di sfruttare i poveri. Nel 2018, parlando al quotidiano O Estado de S. Paulo, Spike Lee ha spiegato come hanno affrontato la situazione.