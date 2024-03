Serie TV

News Serie TV: psicologa spiega perché riguardiamo sempre gli stessi show Di Andrea Campana -

Condividi l'articolo Ci sono delle serie con cui siete in fissa, e che continuate a riguardare anche sapendo benissimo come vanno a finire? Ebbene, c’è una ragione psicologica per cui lo fate Guardare e riguardare le nostre serie tv preferite, anche se sappiamo benissimo cosa succede negli episodi, chi si mette con chi, chi muore chi vive, chi è il colpevole ecc., è qualcosa di cui proprio non possiamo fare a meno. Ma perché lo facciamo? Ci sono dei meccanismi psicologici precisi alla base di questo comportamento. Una psicologa, la dottoressa Pamela Rutledge, illustra: “Trovare conforto negli scampoli della cultura pop non è un fenomeno nuovo, per quanto sia strano. La scienza del rewatch è semplice e intuitiva: in periodi di stress andiamo in cerca di stimoli familiari più che non familiari”.

“Troviamo confortante, ristorativo persino, guardare cose che abbiamo già visto perché è facile per il cervello, e riduce il suo carico cognitivo. Può diventare veramente terapeutico, specie se vi sentite ansiosi. Guardare la stessa cosa più volte riafferma che nel mondo c’è un ordine e questo può creare un senso di sicurezza e comfort a un livello primevo”.

“Se sono stressata, voglio dire, noi siamo di base esausti tutto il tempo perché siamo sotto lo stress dell’incertezza. Quindi che cosa voglio guardare che mi dia un po’ di comfort e mi ricompensi, che sia facile, che non prosciughi la mia energia ma mi restituisca qualcosa? Questo rende serie come The Office o Friends delle scelte molto buone”.

E voi quale serie riguardate quando avete bisogno di allentare tensione e stress? Fatecelo sapere su LaScimmiaPensa

Fonte: LADBible