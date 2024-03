News

Cinema Società di contenuti hard offre mezzo milione a John Cena CamSoda, società che realizza contenuti per adulti, ha offerto mezzo milione a John Cena per spogliarsi Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo La performance di John Cena agli Oscar 2024 non è passata in sordina Nella serata di domenica si sono svolti gli Academy Awards (qui tutti i vincitori) durante la quale John Cena è apparso totalmente nudo sul palco per presentare il premo ai migliori costumi. Sebbene poi le immagini dal backstage abbiano mostrato come in realtà indossasse dei pantaloncini, il momento è divenuto immediatamente virale. Per rendersene conto basti che pensare che la società che fornisce servizi in webcam per adulti CamSoda ha deciso di inviare al wrestler un’offerta di 500.000 dollari per un’ora di lavoro. Come riportato da The Mirror, il boss Daryn Parker ha scritto in una email:

Mentre ti scrivo ora, indosso il mio paio di Jorts [calzoncino in jean indossato da Cena sul ring ndr] preferito guardando una raccolta dei tuoi più grandi momenti nella WWE. Difficile per me dirlo, ma penso che tu sia unbravo attore tanto quanto sei un grande wrestler! Dopo la performance rivelatrice di ieri sera agli Oscar, è chiaro che sei ancora in ottima forma.

Che sia stato ieri sera o durante Wrestlemania, saremmo felici di aiutarti a mettere in mostra le tue cose. Dopo tutto, ci sono parecchie persone a cui piacerebbe vederti togliere i tue iconici Jorts e vedere il vero ‘five knuckle shuffle’ [Nome della celebre tecnica usata da John Cena sul ring ndr]

Durante la prima puntata post-Oscar del suo show, Jimmy Kimmel, presentatore degi Academy Awards, ha rivelato che i vertici della manifestazione erano terrorizzati dalla gag di John Cena.

Volevamo fare qualcosa per festeggiare i 50 anni dei quel momento – ha raccontato. Di tutte le volte in cui ho presentato gli Oscar o gli Emmy, nessun momento comico ha ricevuto più scrutini di questo. Ci sono stati incontri su incontri, mail, chiamate, le persone sudavano e piangevano. Quando hanno capito che non avremmo accettato un no come risposta, hanno iniziato a discutere delle dimensioni della busta! […] E se posso dirlo tra l’altro: congratulazioni, John Cena…”

Che ne pensate?

Continua a seguirci su LaScimmiaPensa