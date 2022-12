Yungblud, per Brian May è come un giovane Freddie Mercury: “Anche di lui ridevano così”

Condividi l'articolo

Brian May difende la cover di We Are the Champions fatta da Yungblud e associa il giovane cantante inglese a Freddie Mercury: “Sono sicuro che sarà una star”

Di recente Yungblud ha interpretato una cover di We Are the Champions, storica canzone dei Queen: brano tradizionale e intoccabile per chinque non ne sia l’interprete originale, e cioè Freddie Mercury, specie stando ai fan storici della band. I quali, prontamente, sono accorsi a criticare l’esecuzione e a ridicolizzare la giovane star della musica inglese.

Per fortuna è intervenuto a gamba tesa nientemeno che lo stesso Brian May, leggendario chitarrista della band, difendendo Yungblud e dicendo: “Ogni tanto scrollando [il telefono] nel parco ti soffermi su qualcosa che ti fa fare ‘wow’. E semplicemente premi il bottone ‘follow’. Molto di classe”.