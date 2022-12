Musica

Michael Stipe: l'album solista del cantante degli R.E.M. uscirà (forse) nel 2023 Di Andrea Campana

Michael Stipe parla dei progetti per l'uscita del suo primo album dopo lo scioglimento degli R.E.M., all'età di 62 anni Più di 10 anni dopo lo scioglimento degli storici R.E.M. finalmente Michael Stipe, leggendario vocalist e frontman della band americana per quarant'anni, sembra finalmente pronto per la pubblicazione del suo primo album da solista. Un esordio più che tardivo e probabilmente con pochi precedenti, che per lui avverrà probabilmente nel 2023 all'età di 62 o 63 anni. "Sto lavorando ad un album da solista, il mio primo. Sto collaborando con un mucchio di diversi musicisti e tutte queste canzoni, se vengono come voglio e penso che succederà perché pago affinché sia così, saranno molto differenti. Non ho un management, non ho un'etichetta. Per la prima volta nella mia vita adulta, non ho un contratto con nessuno se non con me stesso".

“Quindi faccio quello che voglio“, afferma il cantante in una nuova intervista. “In ogni caso ci sarà una rappresentazione visuale per ciascuna canzone, e [l’album] dovrebbe essere messo insieme il prossimo anno. Spero di costruirlo lentamente. Quando la band si è sciolta non potevo immaginare di continuare con la musica e ci sono voluti cinque anni perché potessi tornare a quell’idea”, rivela poi.

Nel 2018 Stipe ha pubblicato la sua primissima canzone da solista, Future If Future, come esperimento incidendola sul primo disco dodici giri in bioplastica vinile, un progetto a sfondo ecologico che ha coinvolto anche Peter Gabriel, i Big Thief e Brian Eno. Nel frattempo ha lavorato ad altri tre singoli, ma solo con questo album potremo assistere ad un suo ritorno vero e proprio.

Fonte: NME

