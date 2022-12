Durante un evento per i fan di Supernatural, Jensen Ackles ha rivelato di aver spinto per essere Joel nella serie di The Last of Us

Il prossimo 16 gennaio 2023 arriverà, in esclusiva su Sky, The Last of Us, serie TV HBO basata sul celeberrimo gioco di casa Naughty Dog (qui il primo trailer). Lo show vedrà protagonisti Pedro Pascal e Bella Ramsey che interpreteranno Joel ed Ellie. Dopo gli ultimi mesi nel quale il materiale promozionale ha abbondato, non riusciremo più a immaginare un attore diverso per il ruolo del burbero padre putativo della giovane immune al virus. Tuttavia Jensen Ackles, leggendario protagonista di Supernatural ha rivelato, durante un incontro dedicato ai fan proprio dello show chhe lo ha visto nei panni di Dean Winchester che ha spinto moltisimo per avere il ruolo di Joel.

Jensen Ackles (The Boys, Supernatural) wanted to play Joel in HBO's #TheLastOfUs pic.twitter.com/HxdNwe8NOz — The Last of Us TV (@TheLastofUsTV) December 19, 2022

Stavo spingendo molto [verso quella parte, ndr.], ma non credo di essere stato mai davvero in lizza o di aver avuto una chance per il ruolo poi andato a Pedro Pascal in The Last Of Us, ma era in cima ai miei desideri