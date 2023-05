News

Condividi l'articolo The Last of Us, serie TV basata sul celeberrimo gioco di casa Naughty Dog (qui la nostra recensione), è stato uno degli eventi seriali più importanti degli ultimi mesi. Lo show ha ottenuto un successo enorme ed è stato elogiato da critica e pubblico. Tuttavia non sono ovviamente mancate anche delle polemiche tra le quali quella relativa alla scarsità di infetti in scena. Recentente, parlando con Deadline, lo showrunner Craig Mazin, ha spiegato che è intenzione sua e di Neil Druckmann migliorare questa cosa nella seconda stagione.

Stiamo sicuramente anche spingendo in avanti la tecnologia che usiamo. Abbiamo imparato moltissimo, in particolare per quanto riguarda gli infetti e come creare scene migliori con loro. Quindi, continueremo a spostare l’asticella verso l’alto e sempre più su.

In un’altra recente intervista, i due avevano giustificato la scelta di inserire così pochi infeti nella prima stagione di The Last of Us.

Abbiamo sottolineato il potere delle relazioni e cercato di trovare un significato nei momenti di azione – aveva detto Mazin, secondo Variety. E quindi potrebbe esserci stata meno azione di quanto alcune persone avrebbero voluto perché non potevamo necessariamente trovare un senso a molte scene del genere, o [c’era] la preoccupazione che sarebbero divenute ripetitive.

Dopotutto, non state giocando, lo state guardando. E sebbene a molte persone piaccia guardare il gameplay, deve essere un po’ più concentrato e propositivo quando lo si trasmette in TV. Gran parte del gameplay è incentrato su personaggi non giocabili che devi aggirare, evitare, uccidere furtivamente o semplicemente affrontare frontalmente. Gli NPC erano predoni, cannibali… o infetti. Quindi ci sono molti combattimenti. Non so quale sia il numero massimo di uccisioni in una run classica di The Last of Us, ma è un numero sicuramente a tre cifre.

Druckmann aveva aggiunto:

È un numero molto più alto di quanto vorremmo per lo show. Se una scena d’azione non fa avanzare la storia, ed è lì solo per lo spettacolo, allora è un taglio facile per noi.

