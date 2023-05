Condividi l'articolo

Durante il panel della Warner Bros. del recente CinemaCon, è stato ufficialmente annunciato il sequel di Beetlejuice (qui 15 curiosità a tema), amatissimo film di Tim Burton del 1988 con protagonisti Michael Keaton e Winona Ryder. Il primo tornerà sicuramente per questo progetto così come Burton alla regia e il compositore Danny Elfman che si occuperà della colonna sonora. Il musicista è stato intervistato da Deadline dove ha rivelato di aver sentito le preoccupazioni sull’età di Keaton, ritenuto da alcuni fan troppo vecchio per il ruolo. Elfman ha tuttavia assicurato che probabilmente nessuno noterà molta differenza per una ragione fondamentale.

Non sembrerà nemmeno molto diverso. Questa è la bellezza del trucco di Beetlejuice. Sembrava già che avesse 150 anni nel primo film.