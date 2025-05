News

Il successo clamoroso di Beetlejuice Beetlejuice, sequel del film cult diretto da Tim Burton, ha riportato in auge il dispettoso bio-esorcista interpretato da Michael Keaton. Forte di un incasso mondiale da oltre 451,9 milioni di dollari a fronte di un budget di 100 milioni, il film ha riacceso l'interesse del pubblico e ha spinto la Warner Bros. Pictures ad avviare ufficialmente lo sviluppo di Beetlejuice 3. Il nuovo capitolo si inserisce in una strategia più ampia dello studio, che punta a riportare in vita alcuni dei franchise più amati di sempre.

Il co-presidente e CEO di Warner Bros. Pictures, Mike De Luca, ha confermato a Deadline che lo sviluppo di Beetlejuice 3 è già in corso e rappresenta una priorità per lo studio:

Immediatamente. L’inchiostro potrebbe non essersi ancora asciugato sugli accordi, ma imminentemente – ha dichiarato De Luca, lasciando intendere che l’annuncio ufficiale potrebbe arrivare a breve.

La notizia si inserisce in un piano più ampio della Warner Bros. per il rilancio di IP storiche, tra cui Matrix, Gremlins, Goonies, Il corpo del reato (Guardia del corpo) e Amori & incantesimi. Un trend strategico che mira a intercettare nuove generazioni di spettatori, mantenendo saldo il legame con i fan di lunga data.

Michael Keaton, icona assoluta del franchise, ha espresso piena disponibilità a tornare nei panni di Beetlejuice:

Oh sì, lo farei ogni anno, sì –

ha dichiarato entusiasta a E! News, confermando ancora una volta il forte legame con il personaggio, da lui stesso definito il suo “progetto professionale preferito in assoluto.

Meno certo, invece, il coinvolgimento del regista Tim Burton. Il visionario autore ha mostrato esitazione riguardo alla possibilità di trasformare la saga in una trilogia, rispondendo in modo evasivo durante alcune interviste rilasciate nell’estate scorsa. La sua partecipazione creativa resta comunque considerata cruciale per preservare l’estetica gotica e l’identità narrativa del franchise.

Il successo del secondo film è stato alimentato non solo dal ritorno dei volti iconici – Keaton, Winona Ryder e Catherine O’Hara – ma anche dall’introduzione di nuovi personaggi chiave. Tra questi, spiccano Jenna Ortega nel ruolo della figlia ribelle di Lydia, Justin Theroux, Willem Dafoe e Monica Bellucci.

Con Beetlejuice Beetlejuice che ha ottenuto una valutazione Certified Fresh su Rotten Tomatoes, la Warner Bros. riconosce di aver riacceso una scintilla creativa importante. Dopo 36 anni di attesa tra il primo e il secondo film, i fan sperano di non dover aspettare altrettanto a lungo per un nuovo capitolo.

Il ritorno del bio-esorcista più amato del cinema è ormai cosa certa. L’aldilà, a quanto pare, ha ancora molte storie da raccontare.

