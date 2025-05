News Ricky Gervais: una tappa del suo tour si svolgerà a Milano Sui social Ricky Gervais ha annunciato che una tappa del suo tour mondiale Mortality arriverà a Milano Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Ricky Gervais arriva in Italia Seguiteci sempre su LaScimmiaPensa e sul nostro canale WhatsApp Qualche tempo fa Ricky Gervais ha annunciato il suo prossimo tour mondiale e il relativo speciale Netflix. Come spesso gli accade, il comico britannico ha scelto un titolo di una sola parola per il suo show e, come al solito, si tratta di una sola parola di grande effetto: Mortality. Parlando con LADbible prima del tour, Gervais ci ha dato un’idea di cosa i fan possono aspettarsi dallo spettacolo.

Moriremo tutti. Possiamo anche farci una risata. Mortality guarda alle assurdità della vita. E la morte. Forza

Ebbene, nelle ultime ore, il comico britannico ha rivelato che una delle sue tappe, quella del 24 luglio, si svolgerà a Milano. Specificatamente all’Unipol Forum.

Ricky Gervais e Netflix hanno una solida partnership insieme, poiché lo spettacolo più recente filmato per la piattaforma, Armageddon, ha vinto un Golden Globe, è stato al primo posto nella lista dei più visti di Netflix e detiene il record mondiale per i maggiori incassi per uno speciale comico di tutti i tempi. Altre collaborazioni Gervais-Netflix includono tre stagioni della sua serie After Life, oltre agli altri speciali comici Humanity e SuperNature.

Sebbene gli speciali di Ricky Gervais abbiano suscitato polemiche in passato a causa di alcune battute anti-trans, il co-CEO di Netflix Ted Sarandos ha difeso il comico definendolo un membro essenziale della famiglia Netflix.

Penso che sia molto importante per la cultura americana in generale avere libertà di espressione – ha detto Sarandos in un’intervista al New York Times nel 2022. Stiamo programmando per molte persone diverse che hanno opinioni, gusti e stili diversi, e tuttavia non stiamo realizzando tutto per tutti. Vogliamo qualcosa per tutti, ma non tutto sarà per tutti. Nessuno direbbe che quello che fa non è ponderato o intelligente. Semplicemente non sei d’accordo con lui

