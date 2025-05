News Ricci svela un episodio inquietante della sua infanzia Christina Ricci rivela a Jimmy Kimmel un inquietante episodio della sua infanzia, avvenuto prima del successo avvenuto con La famiglia Addams. Di Matteo Furina -

Durante una recente ospitata al Jimmy Kimmel Live!, Christina Ricci ha condiviso un ricordo decisamente inquietante risalente alla sua infanzia, quando aveva solo 11 anni. Nota per i suoi ruoli iconici da bambina, tra cui quello di Mercoledì in La famiglia Addams, Ricci ha raccontato un episodio avvenuto nei primi anni '90, mentre lei e un gruppo di amiche stavano facendo degli scherzi telefonici.

Quando avevo 11 anni, avevo un gruppo di amiche e chiamavamo le 1-800-Mattress – ha raccontato Christina Ricci. Facevamo così tanti scherzi telefonici che alla fine avevamo un ragazzo con cui parlavamo regoralmente, di nome Jared.

La situazione prese però una piega inaspettata e disturbante quando una delle ragazze fornì il proprio indirizzo a quest’uomo.

Una di queste ragazze idiote ha dato a Jared il suo indirizzo e lui ha inviato una foto del suo pene per posta – ha raccontato la star di Sleepy Hollow.“Era una foto stampata e sviluppata da CVS Photoshop o qualcosa del genere.

Pur trattando l’argomento con tono leggero durante la trasmissione, Christina Ricci ha sottolineato come nessuna delle ragazze parlò mai dell’accaduto a un adulto.

Nessuno ne ha parlato più. Abbiamo semplicemente smesso di chiamare. È stata sicuramente la prima foto di cazzi che abbia visto.

L’episodio è avvenuto poco prima che Ricci ottenesse il suo primo grande ruolo cinematografico, quello di Mercoledì nella celebre commedia gotica del 1991 La famiglia Addams.

In più occasioni, l’attrice ha parlato della sua esperienza come giovane star di Hollywood, raccontando a PEOPLE quanto amasse recitare sin da bambina.

Ho vissuto esperienze incredibili e da bambina adoravo lavorare – ha detto Christina Ricci. Adoravo lavorare. Amavo essere una bambina di talento. Amavo essere brava in qualcosa. Amavo tutti quei rinforzi positivi che ricevevo ogni giorno. Amavo usare la mia immaginazione in un modo che mi permetteva di creare davvero qualcosa. È stato incredibile poterlo fare così giovane

Per Ricci, la recitazione è stata anche una forma di rifugio rispetto a un’infanzia complicata.

Quando ho iniziato, e anche da adulta, questa carriera è sempre stata per me una via di fuga – ha dichiarato a Entertainment Tonight. Tutte le piccole cose che in un certo senso sono negative riguardo al settore e alla carriera, sono sempre state cose per cui ho sempre pensato, ‘Beh, la vita reale è peggio’.

Da bambina, era una via di fuga da un’infanzia orribile e potevo semplicemente andarmene, stare in hotel, sul set, stare con altri adulti ed essere apprezzata.

Oggi Christina Ricci è protagonista della serie Yellowjackets e continua a essere una presenza costante nel panorama cinematografico e televisivo, portando con sé l’esperienza di una carriera iniziata giovanissima e segnata da episodi difficili ma anche da grande talento e passione per il mestiere.

