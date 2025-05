News Kanye West vuole una linea di sex toys ispirati alla moglie Secondo un nuovo rapporto diffuso da RadarOnline, Kanye West starebbe pianificando il lancio di un’attività imprenditoriale nel settore dei sex toys Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Nuova avventura imprenditoriale per Kanye West? Seguiteci sempre su LaScimmiaPensa e iscrivetevi al nostro canale WhatsApp Secondo un nuovo rapporto diffuso da RadarOnline, Kanye West – ora noto come Ye – starebbe pianificando il lancio di un’attività imprenditoriale nel settore dei sex toys, ispirata alla moglie Bianca Censori. L’artista, da tempo al centro dell’attenzione mediatica per le sue uscite controverse, sarebbe alla ricerca di nuove fonti di reddito dopo il crollo della sua fortuna economica.

Il rapper, detronizzato dal suo status di miliardario nel 2022 in seguito alla fine della partnership con Adidas per la linea Yeezy – interrotta a causa delle sue dichiarazioni antisemite – sarebbe ora “disperato di rimettere in carreggiata le sue finanze“, secondo quanto riportato dalla testata statunitense.

Fonti vicine a West hanno rivelato in esclusiva che l’artista ha recentemente presentato la documentazione necessaria all’Ufficio Brevetti e Marchi degli Stati Uniti per registrare il marchio “Villadroam”, nome che dovrebbe identificare la nuova linea di prodotti a luci rosse.

Sarà una gamma piuttosto ampia di giocattoli e gadget – ha dichiarato una fonte anonima a RadarOnline, aggiungendo che West “sta usando se stesso e Bianca come ispirazione e modelli per le linee. È disperato e vuole rimettere in carreggiata le sue finanze. Sta mettendo in atto misure sempre più estreme per cercare di aumentare il suo capitale.

Sempre secondo la stessa fonte, Kanye West starebbe tentando di coinvolgere attivamente Bianca Censori nel progetto, nonostante le recenti voci su una possibile crisi matrimoniale tra i due.

Sta persino pensando di produrre una bambola gonfiabile ispirata a Bianca!

Le indiscrezioni su una presunta rottura tra Ye e Censori si sono intensificate dopo la loro apparizione ai Grammy Awards 2025, dove la coppia ha attirato l’attenzione con un look audace e provocatorio. Bianca ha sfilato sul red carpet indossando un outfit quasi completamente trasparente, alimentando il gossip su una relazione in bilico.

A complicare ulteriormente la situazione, ci sarebbero i continui sfoghi social del rapper, che spesso scatenano polemiche. Nella sua ultima canzone, “BIANCA”, pubblicata il 3 aprile, Kanye West sembra confermare indirettamente la crisi coniugale e l’allontanamento della moglie, suggerendo che la donna sia fuggita proprio a causa delle sue attività online.

Sta avendo un attacco di panico e non le piace il modo in cui ho twittato – canta Kanye West nel brano, in quello che appare come un chiaro riferimento alla situazione attuale.

Al momento, non è arrivata alcuna conferma ufficiale da parte dell’artista sul lancio della presunta attività vietata ai minori, ma le indiscrezioni continuano ad accumularsi.

Che ne pensate?