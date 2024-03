News Beetlejuice 2, il primo trailer del sequel del cult [FOTO] Ecco il primo trailer di Beetlejuice 2, sequel del cult di Tim Burton con protagonista Michael Keaton Di Matteo Furina -

Oltre al già citato cast, anche altro collaboratore chiave di Tim Burton ha confermato il proprio ritorno per Beetlejuice 2, ovvero sia il compositore Danny Elfman. Il musicista è stato intervistato da Deadline dove ha rivelato di aver sentito le preoccupazioni sull’età di Keaton, ritenuto da alcuni fan troppo vecchio per il ruolo. Elfman ha tuttavia assicurato che probabilmente nessuno noterà molta differenza per una ragione fondamentale.

Non sembrerà nemmeno molto diverso. Questa è la bellezza del trucco di Beetlejuice. Sembrava già che avesse 150 anni nel primo film.

L’originale Beetlejuice segue le vicende di Barbara e Adam Maitland (Geena Davis , Alec Baldwin), recentemente scomparsi, che chiedono l’aiuto del dispettoso demone Beetlejuice/Betelgeuse (Keaton), per espellere gli attuali residenti viventi della loro casa, la famiglia Deetz scatenando l’inferno. Il seguito riprende decenni dopo con una morte in famiglia.

Questo è tutto quello che dirò – dice Burton a EW in un’intervista. C’è qualcosa che accade che mette le cose in movimento.

Potrebbe essere questa la morte del padre di Lydia, Charles Deetz (Jeffrey Jones)? – chiede l’intervistatore

Vedremo – risponde laconico Burton

