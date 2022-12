News

Cinema Brown al centro delle polemiche per un bacio non consesuale Millie Bobby Brown è finita al centro delle polemiche per aver dato un bacio non consensuale sul set di Enola Holmes 2 Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Il nuovo film di Enola Holmes è stato un gran successo tra i fan (qui la nostra recensione). Tuttavia, la star di Stranger Things Millie Bobby Brown è finita al centro delle polemiche dopo aver rivelato alcuni dettagli sulla scena del bacio avuta col co-protagonista Louis Partridge. Come detto tramite l’account TikTok di Netflix, la giovane attrice ha preso il controllo della situazione mentre lei e Partridge provavano la scena. Ciò ha portato a un bacio inaspettato. @netflix Millie Bobby Brown shares what it was like to film *that kiss* in #enolaholmes2 ♬ original sound – Netflix Proprio durante le prove gli ho afferrato il viso e l’ho baciato e è rimasto così…”

Millie Bobby Brown ha concluso la sua dichiarazione facendo un’espressione facciale scioccata, imitando l’aspetto di Partridge dopo il bacio.

È stato davvero carino vederla prendere l’iniziativa – ha continuato. E anche vedere una ragazza fare la prima mossa è davvero eccitante.

Questa rivelazione, considerata inappropriata per alcuni fan, è stata seguita da un’altra dichiarazione simile. Nello specifico, l’attrice ha rivelato di aver effettivamente preso a pugni l’attore piuttosto duramente durante la loro scena di lite.

Poiché Louis è un buon amico, ho continuato a prenderlo a pugni, non stavo facendo finta, gli stavo davvero facendo male. Alla fine ha detto: “Millie, puoi fingere per favore di darmi un pugno?”, lo stavo solo prendendo proprio nello stomaco. È una scena molto carina e penso che i fan la adoreranno.

Tuttavia queste parole hanno scatenato diverse polemiche. La coordinatrice dell’intimità Jessica Steinrock ha infatti commentato il video di Netflix sul suo account TikTok scrivendo:

Il consenso è obbligatorio. Non abbiamo bisogno di un bacio a sorpresa, non abbiamo bisogno di colpirci davvero…”

Ha continuato a dichiarare quanto segue nel video:

Ooh no, adoro Millie Bobby Brown ma questa non è la bella storia che pensi. Sono sicuro che lei e il suo partner di scena abbiano costruito un rapporto molto stretto e una grande quantità di fiducia, ma non dovremmo mai sorprendere nessuno durante una rissa o una scena intima.In fin dei conti, questo in pratica significa che non ha chiesto il consenso per baciarlo.

E quando il tuo compagno di scena reagisce sorpreso dopo che lo hai baciato, significa che la comunicazione non è avvenuta nel modo in cui avrebbe dovuto. Piccole cose come questa possono intensificarsi nel tempo, e francamente lei ha più potere in quella situazione di lui perché è una star molto conosciuta – ha detto la Steinrock. Quando facciamo scene piccanti amiamo mantenere fiamma, divertirci, ma il consenso è obbligatorio

Che ne pensate?

