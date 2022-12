Serie TV

Shameless: 5 validi motivi per recuperarla su Prime [LISTA] Andiamo alla scoperta di 5 motivi per vedere Shameless, una serie esilarante ma che racconta la realtà in maniera diretta e senza peli sulla lingua

Condividi l'articolo Shameless è senza alcun dubbio una serie tv unica che riesce a racchiudere in sé tantissimi generi così come svariate tematiche, tutte trattate in maniera eccellente. Una serie tv che essendo entrata molto tardi nel sistema delle grandi piattaforme di streaming è stata vista da moltissimi spettatori. Se parliamo di Shameless parliamo di un piccolo gioiello e perciò oggi vi mostreremo i 5 principali motivi per vedere la serie al più presto.

Shameless: una serie cruda e senza freni

Shameless ha il pregio assoluto e sempre più raro di non avere peli sulla lingua. Dalla prima all’undicesima stagione, senza eccezioni, mostra uno spaccato della vita quotidiana di una disagiata famiglia del South Side di Chicago e lo fa in maniera estrema, raccontando senza censura tutto ciò che nel bene, e soprattutto nel male, accade alla famiglia.

Shameless è di base una serie ironica e parleremo anche di questo ma non deve essere minimamente sottovalutata a livello contenutistico.

Fin dalla prima puntata vengono trattate tutte le tematiche più delicate che possono coinvolgere un qualsiasi essere umano, ponendo un forte accento soprattutto sul sesso, la droga, la povertà, le malattie e, forse l’aspetto più importante e chiave all’interno della serie, i rapporti familiari.

Si potrebbe infatti dire che Shameless parla principalmente di famiglia ma lo fa in un modo inedito e brutale come mai prima in tv. La serie, infatti, non si impone censure di nessun genere e arriva a spingersi fin dove è necessario per lanciare il suo messaggio.

Frank Gallagher è il nostro antieroe

Se si parla di Shameless si parla della famiglia Gallagher e non esiste famiglia Gallagher senza Frank. Frank Gallagher, il padre della maggior parte dei protagonisti della serie, è quanto di più sbagliato possa esistere in questo mondo.

Prendete un padre qualsiasi, fategli fare tutto quello che un normale padre non dovrebbe mai fare, aggiungete una pesante dose di alcolismo e tossicodipendenza e troverete esattamente Frank. Definirlo antieroe è forse esagerato perché Frank è semplicemente una brutta persona che per il proprio benessere, legato ai più frivoli piaceri della vita, è disposta a tutto, anche a discapito dei figli.

Sono innumerevoli le volte in cui per raggiungere il suo scopo mette seriamente in pericolo tutti membri della sua famiglia. Nonostante ciò, lo amiamo alla follia perché tutto ciò che fa lo fa con uno stile tutto suo e lo spettatore non può che rimanerne affascinato.

Buona parte di quanto detto è dovuta all’interpretazione di William H. Macy che è stato magistrale in ogni stagione, vincendo anche alcuni premi.