God of War Ragnarok è il miglior lancio della storia di PS Con le sue oltre 5 milioni di copie vendute nella prima settimana, God of War Ragnarok è il miglior debutto della storia di Playstation

Condividi l'articolo Il 9 novembre scorso è arrivato sugli scaffali God of War Ragnarok secondo e ultimo capitolo della saga Norrena di Kratos e Atreus (qui la nostra recensione). Il gioco sta ottenendo un mastodontico successo e i dati relativi alle vendite sono lì a testimoniarlo. Playstation infatti, attreaverso i propri account social, ha rivelato che il titolo nella sua prima settimana ha venduto 5,1 milioni di copie, divenendo il miglior debutto della storia della piattaforma. Il record precedente apparteneva a The Last of Us Part 2 con oltre 4 milioni di copie. Prima di allora, il miglior risultato era stato quello di Marvel’s Spider-Man di Insomniac con le sue 3,3 milioni di copie vendute. E prima c’era il precedente titolo God of War, che durante il suo lancio nell’aprile 2018 aveva venduto 3,1 milioni di copie.

https://www.instagram.com/p/ClTseXAM84m/

Riportando i suoi guadagni trimestrali questo mese, Sony ha affermato all’inzio del mese che il riavvio di God of War nel 2018 è stato uno dei più grandi titoli mai pubblicati in esclusiva per PlayStation, con al momento 23 milioni di copie vendute, e che si aspettava una performance simile da Ragnarök.

Vale la pena tuttavia notare che le prestazioni del primo capitolo dedicato a Kratos e Atreus derivano dalla distribuzione che Sony ha deciso di fare su varie piattaforme. Nell’agosto 2021 infatti, i dati parlavano di 19,5 milioni di unità con le vendite che sono vistosamente aumentate da quando God of War è arrivato su PC. Vedremo se anche per Ragnarok si utilizzerà la stessa strategia.

Nel fratemmpo Sony si gode il grande risultato!

