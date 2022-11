News

Cinema Wakanda Forever: Tenoch Huerta spiega il pene di Namor Parlando con Rolling Stones, Tenoch Huerta ha spiegato la riduzione del pene di Namor in Black Panther: Wakanda Forever Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Da qualche giorno in sala è arrivato Black Panther: Wakanda Forever, nuovo capitolo dedicato all’eroe protettore del Wakanda. Sebbene il film stia ottenendo un buon riscontro, il web è letteralmente impazzito dopo che un utente dalla vista decisamente arguta ha notato che Marvel ha deciso di ridurre digitalmente il pene del villain, Namor, signore dei mari, interpretato da Tenoch Huerta. GIVE NAMOR HIS PENIS BACK pic.twitter.com/t5cdrtf0HC — soup ☆ ☻ !! loves libras (real) (@belovasoup) November 15, 2022 A seguito del gran parlare di queso dettaglio su Internet, Rolling Stones, parlando con l’attore messicano, ha chiesto quale delle due foto sia quella reale.

L’unica cosa che posso dire è: l’originale era la foto a destra. Senza [il rigonfiamento]! È quella l’originale. Non mentirò alla gente. Noi uomini abbiamo una mascolinità fragile, ma non in quel senso. Dirò, quella giusta, quella vera è la foto a destra.

Nella stessa intervista l’attore ha anche detto di sentirsi preoccupato dalla dieta che dovrà mantenere per le future interpretazioni di Namor dopo il successo del suo personaggio in Black Panther: Waknda Forever

Mi preoccupa la cosa! No davvero, è un bel problema, non posso ridurre la quantità di tacos d’ora in avanti! Il mio allenatore mi ha detto: “Okay, amico, ora puoi riposare, puoi rilassarti e prenderti il ​​tuo tempo. Ma non troppo, perché se devi interpretare Namor ancora una volta, devi ripetere lo stesso processo da capo. Quindi è meglio che tu ti prenda cura di te stesso e non esagerare con i tacos”.

Namor in questa nuova versione Marvel non è più sovrano di Atlantide per non sovrapporsi al precedente e ben più famoso Aquaman della Dc ma è Re di Talocan, città sottomarina ispirata al mito azteco del regno di Tlālōcān. Huerta ha detto in precedenza a Variety che indossare per la prima volta il suo costume di Namor è stato “travolgente”

Voglio dire, tutti fingono di essere un supereroe o di far parte di [questi] film, e poi tu ne fai parte. E poi sei il supereroe, e poi indossi il costume. È la tua pelle, la tua voce, il tuo cervello, il tuo talento, la tua storia. È travolgente

Nel cast di Black Panther: Wakanda Forever, oltre al già citato Huerta, ci sono Angela Bassett, Letitia Wright, Winston Duke, Danai Gurira e Florence Kasumba. Con loro Dominique Thorne, Michaela Coel, Mabel Cadena e Alex Livinalli.

