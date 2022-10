Cinema

Condividi l'articolo Namor è apparso in alcune scene del trailer di Black Panther: Wakanda Forever, uscito ieri. Nel trentesimo film dell’MCU possiamo intravedere alcuni fotogrammi in cui appare Tenoch Huerta nei panni del misterioso personaggio.Nella pellicola di prossima uscita dedicata alla Pantera Nera , ci sarà un nuovo personaggio che indosserà il costume che apparteneva a T’Challa (interpretato dal compianto Chadwick Boseman) di cui tuttavia ancora non sappiamo l’identità. La nazione di fantasia di Wakanda dovrà fronteggiare alcune minacce, tra le quali Namor: imperatore di Talocan, il regno sottomarino della mitologia Azteca. Nei fumetti Namor è il re di Atlantide e il suo ruolo nell’universo Marvel è molto più radicato e risale proprio agli inizi. Tenoch Huerta al centro interpreta Namor in Black Panther: Wakanda Forever, ai lati alcuni guerrieri di Talocan. Il personaggio di Namor è stato creato nel 1939 da Bill Everett. Debutta assieme a Capitan America e alla Torcia Umana originale, nel periodo meglio conosciuto come Golden Age, quando ancora la Marvel si chiamava Timely Comics. Nei fumetti lui è il frutto dell’unione tra un ufficiale britannico e la figlia dell’ imperatore di Atlantide. Questo lo legherà sempre al mondo dei terrestri e con cadenza, ci sarà sempre qualcuno pronto a ricordargli il suo essere un monarca diverso dal suo popolo (infatti non ha la pelle blu come il resto degli atlantidei, spunto ripreso anche nel film). Tra i nemici giurati, oltre ai Fantastici 4 (inizialmente, per poi successivamente diventarne grande amico) è sicuramente da menzionare Attuma, atlantideo che desidera spodestare Namor dal suo ruolo di sovrano.

Nel corso degli anni, le linee narrative lo hanno visto protagonista accanto ad alcuni tra i più importanti eroi della casa delle idee. Lo abbiamo visto combattere i nazisti con Cap e la Torcia Umana originale, ha combattuto e si è alleato con e contro i Fantastici 4 (tra l’altro ha sempre avuto una cotta per Susan Storm), ha salvato il mondo al fianco di Hulk e ha costituito un gruppo segreto, gli Illuminati, in cui fa squadra assieme a Mister Fantastic, il Professor X, Iron Man, Doctor Strange e Black Bolt. Durante la Civil War, si schiererà proprio a fianco del suo vecchio amico, Capitan America. Sarà la Donna Invisibile a chiedere il suo aiuto e coinvolgerlo negli eventi. Arriverà a scontrarsi anche con Iron Man, in seguito alla sua presa di posizione di non spedire Hulk su un’altro pianeta negli eventi correlati alla World War Hulk.

É probabile che la natura e le origini del personaggio di Namor siano state cambiate per non creare troppe analogie con il personaggio della DC Comics Aquaman, interpretato da Jason Momoa.

Namor di spalle interpretato da Tenoch Huerta

Esteticamente il personaggio non delude in quanto a fedeltà con la sua controparte di carta. Entrambi hanno le orecchie a punta ed entrambi hanno le ali ai piedi che gli permettono di combattere in maniera molto agile sia in acqua che in aria che sulla terra. Ovviamente il suo potere deriva dall’acqua, più sta lontano da essa e si disidrata, più i suoi poteri diminuiscono fino a sparire. Parla, come la sua controparte DC, con le creature acquatiche. Il suo essere per metà atlantideo lo rende più resistente ai danni, è infatti a prova di proiettile. Sempre grazie alla sua genetica il sovrano di Atlantide invecchia molto lentamente. Possiede un’arma: il Tridente di Nettuno, capace di creare maremoti e distruggere intere città. Sarà interessante vedere come saranno narrate le sue origini e vedere quale ruolo ricoprirà all’interno delle dinamiche narrative dell’ MCU. Non ci resta che aspettare l’uscita del film che è prevista per il prossimo 11 Novembre.

