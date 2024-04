Cinema

News Kristen Stewart giudica i film Marvel un dannato incubo Kristen Stewart si è scagliata contro i film della Marvel, giudicandoli un incubo: per l'attrice la soluzione è cambiare il sistema degli studios. Di Davide Cucchi -

Condividi l'articolo Kristen Stewart afferma come non vorrebbe mai far parte di un film Marvel perché troppo “algoritmici” Kristen Stewart, attrice divenuta celebre per aver vestito i panni di Bella nella saga di Twilight, ha recentemente espresso parole poco lusinghiere nei confronti della filmografia Marvel. Nel podcast “Not Skinny but Not Fat”, infatti, l’attrice ha rivelato come probabilmente non reciterà mai in un film del MCU, a meno che non cambi radicalmente il sistema degli studios cinematografici: “Probabilmente non farò mai un film Marvel… sembra un fottuto incubo, in realtà”. Nonostante Kristen Stewart abbia comunque preso parte a film di successo e dai grandi incassi al botteghino come la già citata saga di Twilight o ne “Il Biancaneve e il Cacciatore”, l’attrice ha lavorato perlopiù per film indipendenti, soprattutto negli ultimi anni, basti citare titoli come “Spencer”, “Crimes of the Future” o il recente “Love Lies Bleeding”. Inoltre, per dimostrare l’avversione della Stewart per il mondo dei supereroi, è venuto fuori che l’attrice avrebbe potuto interpretare Mary Jane Watson, la compagna dell’Uomo Ragno, ma a quanto pare declinò gentilmente l’offerta.

Quello che per Kristen Stewart dovrebbe cambiare è il sistema che predomina ormai nel cinema contemporaneo, un sistema giudicato dall’attrice come “algoritmico”: “Dovresti riporre così tanti soldi e così tanta fiducia in una persona… e questo non succede”, ha detto la Stewart. “E quindi ciò che finisce per accadere è questa strana esperienza algoritmica in cui non puoi sentirti affatto personale al riguardo. Ma forse il mondo cambia, questo è quello che sto dicendo. Come potrei dirti di no quando forse un giorno… se Greta Gerwig mi chiedesse di fare un film Marvel, allora lo farei.”

Kristen Stewart e Jodie Foster in una scena di “Panic Room”

A esprimere pareri più o meno concordi con quelli di Kristen Stewart è stata anche la sua collega Jodie Foster, che ha recitato insieme alla stessa Stewart nel suo film d’esordio “Panic Room”, diretto da David Fincher e uscito nel 2002. Per Kristen Stewart la Foster è rimasta sempre una mentore di grande ispirazione, anche ora che è diventata un’attrice affermata. Jodie Foster, come la sua collega, vanta una carriera di grande successo e di grandi riconoscimenti, ma anche lei ha lavorato maggiormente a film indipendenti, preferendoli a quelli meramente commerciali.

Infatti per Jodie Foster il successo dei film Marvel è solo una fase dell’attuale cinema: “È una fase. È una fase che è durata un po’ troppo a lungo per me, ma è una fase, e ho visto così tante fasi diverse”, ha detto l’attrice sull’argomento durante un’intervista per la rivista Elle. “Speriamo che presto la gente si stufi di questo. Quelli belli – come “Iron Man”, “Black Panther”, “The Matrix” – mi meravigliano di quei film e sono travolto dal loro intrattenimento, ma non è questo il motivo per cui sono diventato un attore. E quei film non mi cambiano la vita. Speriamo che ci sia spazio per tutto il resto”.

Fonte: Variety

Continuate a segurci su LaScimmiaPensa