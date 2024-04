Cinema

News Winnie the Pooh 3, confermato il sequel della saga horror Il regista della saga horror "Winnie The Pooh: Sangue e Miele" ha appena confermato che verrà realizzato un altro sequel sull'orsacchiotto killer. Di Davide Cucchi -

Condividi l'articolo Il nuovo sequel del franchise “Winnie The Pooh: Sangue e Miele” introdurrà nuovi personaggi del Bosco dei 100 Acri Nel mentre che il secondo capitolo dedicato all’orsacchiotto killer del Bosco dei 100 Acri, “Winnie The Pooh: Sangue e Miele 2”, è appena uscito nelle sale, il regista del franchise horror ha appena dato la conferma che un ulteriore sequel è in programma. Nonostante il primo capitolo della saga, dalla forte impronta slasher, sia stato stroncato unanimemente dalla critica (con tanto di premiazioni ai Razzie Awards 2024), il film è stato considerato un grande successo al botteghino (5,2 milioni di incassi), se consideriamo il budget utilizzato di circa 100 mila dollari. Le recensioni negative del primo film di Winnie The Pooh non hanno impedito al regista di realizzare un sequel che, rispetto al precedente, ha avuto a disposizione un budget di gran lunga maggiore (il trucco e i costumi del serial killer qui sono costati circa 20 mila dollari contro i soli 770 del primo film), ma ha potuto contare su un riscontro decisamente più positivo presso critica e pubblico. Il film infatti, secondo la recensione di Owen Gleiberman di Variety, ha affermato che il film include “più smembramenti, decapitazioni e sgorbiature dei volti”, e che il design dell’orsacchiotto killer “assomiglia a una versione omicida del Grinch di Jim Carrey”.

Una scena di “Winnie The Pooh: Sangue e Miele”

Il terzo film del franchise horror, secondo regista e produttori, avrà un budget ancora più elevato dei precedenti titoli e, inoltre, andrà a introdurre nuovi personaggi legati al Bosco dei 100 Acri come Coniglio, gli Heffalump e gli Woozles. Rhys Frake-Waterfield, il regista dei film della saga, visto l’iniziale successo di Winnie The Pooh 2, ha affermato, insieme al produttore, che non vogliono fermarsi qui e che proseguiranno con la creazione del Twisted Childhood Universe, il mondo cinematografico horror dove i personaggi dei romanzi d’infanzia diventano serial killer.

Tra l’altro la notizia di un nuovo sequel su Winnie The Pooh arriva una settimana dopo la conferma di una versione horror del film “Avengers: Infinity War” che verrà chiamato “Poohniverse: Monsters Assemble”. Il film sarà un crossover con la reunion di tutti i personaggi legati al Twisted Childhood Universe come Bambi, Pinocchio, Peter Pan, il Cappellaio Matto, la Bella Addormenta, incluso ovviamente lo stesso Winnie The Pooh. Il crossover sarà sempre prodotto dalla Jagged Edge, stessa casa di produzione di Winnie The Pooh: Sangue e Miele.

Fonte: Variety

