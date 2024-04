Internet

News

Social Un viaggiatore del tempo in una foto del 1943: il web è in tumulto [FOTO] Di Andrea Campana -

Condividi l'articolo La foto è diventata virale: molti su Internet e sui social sono convinti di vederci un viaggiatore del tempo, ritratto nell’anno 1943 Basta un semplice gesto, che a noi sembra molto familiare, e parte il grido al “viaggiatore del tempo”. O meglio, questo è quanto credono di vedere parecchi utenti social in questa vecchia foto del 1943, che rappresenta la spiaggia di Cornwall in Inghilterra e rappresenta uno dei pochi momenti di relax durante il clima di guerra. Da quando la foto è stata condivisa su Twitter, molti hanno creduto di scorgervi qualcosa molto fuori posto. O meglio, qualcuno. Sì, quell’uomo, che si trova convenientemente al centro dell’immagine, sembra non solo poco adeguatamente vestito per l’occasione, ma compiere anche una azione a noi nota ma anacronistica per l’epoca.

Credits: Getty Images

Esatto: sembra proprio che stia controllando il telefono. Prima che qualcuno lo chieda: no, non esistevano smartphone nel 1943, non esistevano Instagram o TikTok, non c’era un feed da scrollare né c’erano amici da taggare sotto un meme o un post. Niente di tutto ciò, ovviamente.

Eppure, sembra che sia proprio quello che l’uomo sta facendo. Sembra. Di certo a noi pare così perché siamo talmente abituati a vedere questa posa e questo gesto da collegarli automaticamente all’uso dei nostri telefoni. Molto probabilmente stava facendo qualcos’altro: anche perché, se davvero fosse un viaggiatore del tempo, si metterebbe a usare uno smartphone avveniristico in mezzo alla gente su una spiaggia?

Fonte: LADBible

Continuate a seguirci su LaScimmiaPensa e iscrivetevi al nostro canale WhatsApp!