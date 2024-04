Videogiochi

News Russia: Putin ordina una console rivale contro PlayStation e Xbox

Condividi l'articolo La console sarà completamente “nativa” della Russia, in modo da rendersi indipendente dai sistemi e dalle tecnologie americani e giapponesi Sembra che Vladimir Putin in persona desideri la produzione di una nuova console videoludica completamente “Made in Russia”, che sia costruita nel paese e che giri con un sistema operativo nuovo e indipendente. L’ovvia mira: rivaleggiare con i giganti americani (Xbox) e giapponesi (Sony), sarebbe a dire occidentali, e portare i russi a preferire un sistema “nativo”. La produzione della console, ancora senza nome, si inserisce in una road map di cinque anni, presentata in febbraio, che in 83 “punti” dovrebbe portare allo sviluppo di un’industria videoludica completamente e interamente russa. Se avverrà, la nuova console sarà presentata forse nel 2026 o 2027, probabilmente in contemporanea con le nuove console Sony e Xbox.

Non è chiaro se questa nuova console potrà essere disponibile anche al di fuori della Russia e nei paesi occidentali, o se sarà venduta solo in loco (improbabile) o agli “alleati” come la Cina. C’è da vedere quanto l’intenzione sia di primeggiare e superare lo strapotere di Sony e Xbox, o quanto semplicemente quella di far virare le abitudini di consumo dei giovani russi verso prodotti locali.

C’è da dire che il dominio americano e giapponese sull’industria dei videogiochi prosegue incontrastato da quarant’anni, anche se i cinesi (Tencent soprattutto) sono entrati nella contesa in maniera roboante negli ultimi anni e singole realtà nazionali come la francese Ubisoft, la polacca CD Projekt Red o l’olandese Guerrilla Games fanno sempre sentire la loro importanza. La trovata di Putin potrà cambiare gli equilibri? E soprattutto: che giochi verranno sviluppati?

Fonte: GAMINGBible

