Condividi l'articolo “Non mi farò bullizzare. Lo stron*o di cui parlo è: Sacha Baron Cohen”: Rebel Wilson si scaglia contro l’attore di Borat Rebel Wilson attacca frontalmente Sacha Baron Cohen, l’attore e comico universalmente noto per personaggi parodistici come quello di Borat Sagdiyev. La polemica è iniziata quando l’attrice ha asserito di aver fatto riferimento, nel capitolo 23 della sua autobiografia, con un (dapprima) non meglio identificato “stronzo” con il quale avrebbe avuto a che fare a Hollywood. In seguito ha chiarito: “Non sarò bullizzata né silenziata da avvocati costosi o manager PR che gestiscono le crisi. Lo stron*o di cui parlo in UN CAPITOLO del mio libro è: Sacha Baron Cohen“. I due hanno lavorato insieme sul set del film del 2016 dal titolo The Brothers Grimsby, e la Wilson ne ha da raccontare al riguardo.

“Mi sembrava che ogni volta che parlavo con SBC lui menzionasse di volermi nuda in una futura scena. Io ero tipo: ‘Ha, non faccio nudo, Sacha”. E, in una circostanza racconta l’attrice: “SBC mi chiama tramite un assistente di produzione dicendo che ha bisogno di me per girare una scena aggiuntiva”.

“‘Ok, bene, gireremo questa scena extra’, dice SBC. Poi si tira giù i pantaloni… SBC dice senza mostrare emozioni: ‘Ok, ora voglio che mi infili un dito su per il culo‘. E io sono tipo: ‘Cosa? No!'” Baron Cohen ha negato le accuse, e un portavoce ha detto che: “Sono direttamente contraddette da estese prove dettagliate inclusi documenti coevi, parti di film e testimoni oculari”. Vedremo come si evolverà la cosa.

Fonte: UNILAD

