News Videogiochi: la più grande raccolta del mondo conta 24mila titoli, ecco quanto vale [VIDEO]

Condividi l'articolo Antonio Monteiro ha iniziato a collezionare videogiochi quando aveva 10 anni. Ora ne ha 24mila ed è entrato nel Guinness Antonio Monteiro ha iniziato all’età di 10 anni, nel 1987, con videogiochi per Sega Genesis. Non si è più fermato. Ora di anni ne ha 47 e i titoli videoludici in suo possesso ammontano a una quantità pari oggi a 24mila. Una raccolta che, secondo il Guinness World Records, nel 2021 valeva 2,1 milioni di dollari. Monteiro ha spiegato: “In origine la mia collezione si focalizzava sul comprare e ricomprare alcuni dei giochi che giocavo da giovane. Lentamente si è espansa per includere giochi che ho sempre voluto giocare, ma non ne ho mai avuto l’opportunità, e alla fine fino a completare collezioni per singoli sistemi”, cioè PlayStation, Nintendo, ecc..

“Può essere davvero difficile trovare giochi retrò e sistemi in negozi di videogiochi locali, specialmente quando arrivi all’ultimo 15% della collezione. Alcuni dei giochi più rari mi hanno richiesto anni per trovare una buona copia a prezzo abbordabile”, racconta ancora Monteiro. Potete vedere la sua collezione in questo video, risalente a quattro anni fa (oggi è ovviamente ancora più ampia).

“Vedo i videogiochi come una forma d’arte, dove la creatività e lo storytelling trascendono a possibilità illimitate. Ogni generazione di sistemi videoludici fornisce potenziale maggiore per realizzare la creatività e condividere storie senza limiti, sfide ed esperienze”. Che dire: non possiamo che essere d’accordo con lui, e invidiare la sua incredibile collezione!

