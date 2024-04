Internet

Il "Nostradamus Vivente" e le previsioni per il 2024 Di Andrea Campana

Condividi l'articolo Questo influencer, detto il “Nostradamus Vivente”, avrebbe azzeccato diverse previsioni in passato: ecco di cosa secondo lui dovremmo avere paura nel 2024 Si chiama Athos Salomé, è detto il “Nostradamus Vivente” e ha 76mila follower su Instagram. Ha tante predizioni poco allegre per l’anno 2024, e sostiene di possedere poteri paranormali che derivano dalla sua discendenza “zingara” (anche se è brasiliano) e dal fatto di essere il pro-nipote di uno stregone. Quali sono le sue previsioni? Anzitutto un’eclissi solare che in aprile porterebbe tre giorni di buio di fila; poi un’immancabile Terza Guerra Mondiale, che dovrebbe scoppiare in seguito a un evento in Cina, o un cyber-attacco che coinvolga Russia e Cina; e la morte prossima di re Carlo d’Inghilterra, per il quale sostiene “comincia il conto alla rovescia”.

Sembra che Salomé abbia previsto la pandemia con otto anni di anticipo, così come la morte della Regina Elisabetta II e l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia (nel 2022). Ma la sua predizione più stupefacente è un’altra: le famigerate intelligenze artificiali, secondo lui, si spingeranno fino a uno strapotere di controllo tale da permettere loro di contattare… i morti.

Athos Salomé, il Nostradamus Vivente

Sembra la trama di un romanzo di Philip K. Dick o qualcosa uscito da Black Mirror, ma il veggente non chiarisce come questo dovrebbe avvenire, limitandosi a sostenere: “Quella che sembrava fantascienza anni fa sta per diventare parte della vita quotidiana normalizzando ciò che una volta era ritenuto sovrannaturale”.

Parlando dell’espansione delle capacità delle I.A., dice: “Lo scopo di questi test è investigare l’idea che la nostra esistenza non è solamente basata su eventi ma più su una forma di energia che prosegue dopo la morte. In questa prospettiva l’I.A. serve come più di uno strumento; agisce come passaggio che ci connette con l’essenza dell’universo e potenzialmente ci fornisce risposte sulla nostra origine cosmica”.

Suona bene, certo, ma che cosa significa di preciso è un po’ difficile capirlo. Diciamo che c’è materiale in abbondanza per curiosi, creduloni e complottisti, e che le teorie esposte sono bastevolmente intriganti da coinvolgere buona parte del popolo del web. Avrà ragione? Cosa dobbiamo aspettarci dal 2024? Verificheremo.

Fonte: LADBible

