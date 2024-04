Ospite del podcast Not Skinny But Not Fat, Kristen Stewart è tornata a parlare di Twilight e di Bella

Condividi l'articolo

Kristen Stewart torna a parlare di Twilight e di Bella

Kristen Stewart è diventata famosissima a livello mondiale per il suo ruolo nel franchise di Twilight. Nella saga ha interpretato Bella Swan, una ragazza che si trasferisce in una piccola città di Washington e si innamora di Edward Cullen (Robert Pattinson), che segretamente è un vampiro. Jacob Black (Taylor Lautner), adolescente diventato lupo mannaro, diventa un altro interesse romantico per Bella. L’attrice è stata recentemente ospite del podcast Not Skinny But Not Fat dove è tornata a parlare di questa storia.

A proposito di Bella, il discorso si è spostato sul fatto che lei abbia scelto di divenire una vampira per stare con Edward. La Stewart non critica questa scelta della ragazza, piuttosto non ama quello del vampiro interpretato da Robert Pattinson che, per cercare di proteggerla, avrebbe fatto di tutto pur di impedirle di diventare la creatura della notte.