News Twilight, Kristen Stewart: “Volevano fosse per bambini” L’attrice di Twilight ha rivelato quanto poco la produzione sapesse del romanzo young adult da cui è tratto il film Di Nancy Liccardo -

Condividi l'articolo L’attrice ha paragonato la sua esperienza con Twilight al suo “ultimo anno di scuola superiore” Kristen Stewart ha recentemente parlato di quanto la produzione di “Twilight” sapesse poco del romanzo young adult da cui è tratto. La dichiarazione di Stewart mette in luce le sfide incontrate nella trasposizione cinematografica di opere letterarie con contenuti sensibili. Durante un’intervista per la copertina di Rolling Stone, la star di “Love Lies Bleeding” e candidata all’Oscar per “Spencer” ha sottolineato che, nonostante il contenuto più maturo del romanzo, lo studio spingeva per rendere il film più adatto a un pubblico giovane. Sebbene non abbia citato esplicitamente i dirigenti dello studio, è noto che i diritti del romanzo di “Twilight” erano nelle mani della Summit Entertainment, che ha poi distribuito il film.

La saga di “Twilight” ha come protagonista Robert Pattinson nel ruolo del vampiro Edward Cullen e Kristen Stewart in quello di Bella Swan, una liceale desiderosa di essere trasformata in vampiro per rimanere con lui per l’eternità. Il film esplora un intenso triangolo amoroso tra la coppia e Jacob, l’amico di famiglia di Bella, interpretato da Taylor Lautner, che è un licantropo.

“L’azienda cercava di fare un film per bambini”, ha detto Stewart. “Non volevano quello che in realtà era il libro”. Ha aggiunto: “Ma quando mai [Bella ed Edward] sorridono, mai?”

Stewart aveva 17 anni quando ha interpretato “Twilight” insieme a Pattinson, all’epoca 21enne. L’attrice ha paragonato la sua esperienza con la serie di film, adattata dalla serie di romanzi di Stephanie Meyer, al suo “ultimo anno di scuola superiore”. Attualmente, una serie televisiva basata su “Twilight” è in fase di sviluppo, ma non includerà il cast originale del film.



Fonte: IndieWire

Continua a seguirci su LaScimmiaPensa