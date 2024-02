News

Cinema La presunta censura del bacio gay della RAI, cosa succede Sul web si è scatenato un putiferio attorno alla presunta censura della RAI di un bacio gay nella minisere Gloria. Ecco cosa sta succedendo Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Nuova polemica in casa RAI. SU Rai Play è stata infatti diffusa una prima clip di Gloria, fiction con protagonista Sabrina Ferilli che andrà in onda lunedì 19, lunedì 26 e martedì 27 febbraio in prima serata, su Raiuno. L’attrice romana, nella scena mostrata, sta celebrando un unione civile tra due uomini. Al momento del bacio quella che sembra essere una macchia nera copre il viso dei due, facendo sembrare il tutto come una censura. Il web si è immediatamente infuriato gridando allo scandalo e alla tv di regime. Tuttavia, come fa sapere la stessa RAI e come si può vedere ingrandendo l’immagine, quello che compare davanti al viso dei due attori è un cappello nero.

Nella clip sul backstage della nuova serie Rai "Gloria" con Sabrina Ferilli il bacio tra due uomini è coperto da un bollino nero.



Questa è la nuova tv di regime targata Governo Meloni. pic.twitter.com/TG0bmlgMtv — Fabio 🏳️‍🌈 (@Iperbole_) February 14, 2024

Sulla vicenda è intervenuta anche Sabrina Ferilli che, rispondendo a un commento su Instagram, ha scritto: “Ma nel film la sequenza c’è e non esiste nessun bollino che censuri niente, quindi non so da dove viene sta roba. E credo di essere abbastanza informata sulla scena, ad occhio e croce eh

Queste polemiche arrivano proprio in coda a quanto accaduto al termine del Festival di Sanremo dove Ghali, sul palco dell’Ariston, ha detto: “Stop al genocidio“, facendo riferimento ai fatti di Gaza. A seguito di queste parole a Domenica In Mara Venier ha letto un comunicato stampa dell’amministratore delegato Roberto Sergio con il quale si ribadiva il sostegno a Israele.

L’Amministratore Delegato Roberto Sergio ha dichiarato questo: Ogni giorno i nostri telegiornali e i nostri programmi raccontano e continueranno a farlo, la tragedia degli ostaggi nelle mani di Hamas oltre a ricordare la strage dei bambini, donne e uomini del 7 ottobre. La mia solidarietà al popolo di Israele e alla Comunità Ebraica è sentita e convinta.

Questa scelta di RAI ha acceso non poche polemiche e accuse di censura, divenute ancor più aspre dopo questa clip di Gloria.

