Ebbene sì: il genio di Charlie Chaplin inventò uno dei più famosi meme dell’era moderna con quasi 100 anni di anticipo: quello del fidanzato distratto!

Quello che tutti conosciamo come il meme del fidanzato distratto, una delle immagini simbolo della cultura social e di internet, è diventato virale nel 2017. Il contenuto lo conosciamo, è intuitivo e appartiene anche a un’era di meme semplici e diretti, in contrasto con le deviazioni più sottili e ironiche venute dopo (come “Stonks”, per esempio).

Come sappiamo, il fidanzato di una coppia si gira a guardare un’altra donna trovandola evidentemente più bella di quella con cui sta insieme e causando il pronto sdegno di quest’ultima. Il meme è stato utilizzato in vari modi: per esempio per parodizzare maggiore interesse nei confronti di argomenti o personaggi in teoria minori rispetto a ciò che in teoria dovrebbe coinvolgere tutti, e così via.