Condividi l'articolo In streaming su Prime Video dal 12 febbraio il film di Michela Andreozzi con Diana Del Bufalo: Pensati Sexy. Un film antiquato che vi farà rivedere il Diario di Bridget Jones Dal 12 febbraio 2024 è disponibile su Prime Video, Pensati Sexy; film diretto da Michela Andreozzi e sceneggiato da Daniela Delle Foglie, in cui la protagonista è Diana Del Bufalo accompagnata da Raul Bova, Angela Finocchiaro, Alessandro Tiberi ed addirittura Valentina Nappi. Una commedia romantica da guardare a San Valentino, a meno ché non si abbia di meglio da fare. PENSATI SEXY, LA TRAMA Nella pellicola viene raccontata la storia di una ghost writer di libri sugli influencer, interpretata da Diana del Bufalo, insoddisfatta sia del suo lavoro, sia del proprio aspetto esteriore. La protagonista disprezza il suo fisico tanto da essere impacciata anche nelle relazioni sentimentali, quindi anche nella sfera sessuale.

Ha paura di finire nel letto di un qualsiasi uomo, soprattutto in quello del suo capo, innamorato follemente di lei, e delle sue grandi doti da scrittrice. Ma grazie alla guida di un’esperta (interpretata da Valentina Nappi) voce della coscienza, riuscirà a guardare finalmente se stessa allo specchio, fino a sentirsi libera di amare quando e come vuole, finché in scena entrerà anche un altro uomo, un libro tutto suo e la fama sui social.

PENSATI SEXY, LA RECENSIONE

Avete avuto anche voi un déjà-vu leggendo la trama? Tranquilli, è tutto normale, perché Pensati Sexy potrebbe essere definito la versione italiana del Diario di Bridget Jones, ma più che un omaggio, quasi una copia. Peccato che arrivi ben 23 anni dopo, dunque risulta essere una sceneggiatura ormai datata, inoltre, ripresa più e più volte anche da altri film.

Quando nel 2001 uscì il film con protagonista Renée Zellweger, ci fu un gran successo: un film leggero, divertente e pungente che trattava la parità di genere è affrontava il tema del confronto sociale con semplicità. Innovativo, per nulla, ma ben pensato e scritto, grazie al fatto che dietro c’è il romanzo omonimo di Helen Fielding.

Pensati Sexy, invece, ripropone similmente gli stessi aspetti in questo 2024 in cui la figura della donna dovrebbe apparire in modo diverso. Ci sono state serie tv e film che ci hanno portato donne con storie sempre più incisive e memorabili, prodotti capaci di muovere l’onda mediatica e di increspare le coscienze delle persone.

E non serve nemmeno tornare troppo indietro nel tempo, basta solo citare film come Barbie, Povere Creature, e, su tutti, C’è ancora Domani, che regola un nuovo standard di fare film in Italia e, soprattutto, di raccontare la vita di una donna. Capisco anche che Pensati Sexy non voglia ambire ad essere un film di serie A, ma ormai anche per fare un filmettino bisogna impegnarsi.

Sicuramente si salvano con la sufficienza le interpretazioni di Diana Del Bufalo, grazie alla sua perenne aurea stravagante, e dello statico Raul Bova, che riesce a rendere credibile il suo personaggio con non poche difficoltà. Non saranno le loro migliori performance, ma certo è che si nota la loro esperienza, condita con un po’ di affinità, ma giusto una briciola.

