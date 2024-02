Cinema Joker folie à deux, nuove foto dal set del sequel Todd Philipps ha pubblicato alcune immagini di Joker folie à deux per festeggiare il giorno di San Valentino. Di Carlo Rinaldi -

Condividi l'articolo Il regista di Joker: folie à Deux Todd Phillips ha festeggiato il giorno di San Valentino 2024, pubblicando sul proprio profilo Instagram delle immagini del suo attesissimo sequel di Joker( il che non è una novità; QUI per la notizia), che abbina il ritorno del premio Oscar Oscar Joaquin Phoenix nei panni di Arthur Fleck e l’ingresso di Lady Gaga nei panni di Harleen Quinzel / Harley Quinn. Phillips ha aggiunto come didascalia al post: “Spero che la tua giornata sia piena d’amore”. View this post on Instagram A post shared by Todd Phillips (@toddphillips) Non sono stati rilasciati i dettagli della trama del secondo film di Joker. Ciò che sappiamo è che Joker folie à deux stato descritto come un dramma con elementi musicali, e sarà ambientato all’interno e nei dintorni dell’Arkham Asylum. Il cast di supporto ai due personaggi principali include il ritorno di Zazie Beetz, al fianco dei nuovi arrivati Brendan Gleeson, Catherine Keener, Jacob Lofland e Harry Lawtey.

Joker è stato uno dei film di maggior successo del passato decennio, venendo insignito con il Leone d’Oro al Festival di Venezia e incassando oltre 1 miliardo di dollari in tutto il mondo. Ciò lo ha reso l’uscita cinematografica R-rated( film vietato ai minori di 17 anni senza la presenza di un adulto),con il maggior incasso nella storia del botteghino.

Il film ha anche ottenuto 11 nomination agli Oscar, tra cui miglior film, ed ha permesso a Phoenix di aggiudicarsi l’agognata statuetta come miglior attore. Il nuovo film segna l’unico prodotto dei fumetti DC in uscita nel 2024 e le aspettative al botteghino sono alle stelle, grazie al successo del primo film, e all’aggiunta di Lady Gaga per interpretare Harley Quinn.

Non ci resta che attendere l’uscita al cinema. Anche se è molto difficile. Vale anche per voi?

