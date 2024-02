Attraverso i social, Snoop Dogg ha chiesto una Tesla gratis ad Elon Musk che ha risposto in modo laconico

Sul web è nato un curioso scambio di battute tra Snoop Dogg ed Elon Musk. Il rapper infatti nell’aprile 2022 ha pubblicato un video indirizzato direttamente al magnate per chiedergli una Tesla gratuita. Sebbene sia passato molto tempo, il video è tornato virale in questi giorni e proprio qualche ora fa Musk ha risposto:

Questo è il messaggio per Elon Musk, nipote… ho bisogno di una Tesla, quando i tuoi sono venuti al mio spettacolo, mi hanno detto che me ne avrebbero procurata uno, sto ancora aspettando, devo comprarne una? Oppure me ne manderai una? – dice Snoop Dogg