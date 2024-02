News

Cinema Regista rivela: “Ecco come sono fatte le sigarette di scena” Su TikTok il regista David Ma ha rivelato di cosa sono fatte le sigarette fumate in scena dagli attori Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Quando si gira un film c’è ogni sorta di magia cinematografica coinvolta nel mettere insieme il prodotto finale, e per ogni scena che appare sullo schermo è ovvio che questa sia stata ripresa molte volte per ottenere tutte le riprese e le angolazioni necessarie. Ciò può causare alcuni problemi, quando c’è qualcosa nella scena che si esaurirà a ogni ripresa come il cibo o le sigarette. Un sacco di attori odiano recitare questo tipo di scene perchè non possono mangiare realmente nulla del cibo nel loro piatto o perchè devono mangiare portate sempre più fredde e poco appetitose. Un problema simile si propone quando si tratta di persone che fumano sigarette sullo schermo per l’ovvia ragione che queste anno davvero male alla salute. E certamente gli studios non vogliono che il cast tossisca a morte perché il regista voleva un’altra ripresa, figuriamoci farli diventare tutti dipendenti dalla nicotina. Dunque cosa fumano sli attori?

Il regista David Ma è diventato incredibilmente popolare su TikTok, accumulando oltre un milione di follower e quasi 23 milioni di Mi piace in tutti i suoi video, in gran parte perché solleva svela curiosità sugli oggetti di scena tra i quali anche, appunto, le sigarette. Nella clip infatti spiega:

La maggior parte delle volte, quando vedi gli attori che fumano sullo schermo, usiamo qualcosa chiamato sigarette di scena. Sono sigarette senza tabacco, nicotina e additivi. Sembrano anche abbastanza reali nelle dita di un attore. Quando ne apri uno noterai che non c’è tabacco all’interno, sembra più un’erba – non quell’erba – ma sai, petalo di rosa, trifoglio e foglie di tè.

Nella clip, David rivela quanto siano realistiche le sigarette, mostrando una scatola di Honeyrose London, che assomiglia proprio alle vere sigarette. Ma che dire del fumo? David spiega che anche il fumo che esce dalle sigarette di scena non è necessariamente reale e che a volte viene montato in post-produzione utilizzando la CGI, come esemplificato nella clip di Fight Club che ci mostra.

Che ne pensate?

