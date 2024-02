Condividi l'articolo

I nuovi Fantastici 4: Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach e Joseph Quinn. Che ne dite, vi convincono?

Ecco il cast per il nuovo film sui Fantastici 4, alcuni tra i più famosi protagonisti Marvel, in arrivo al cinema il 25 luglio 2025 nel primo titolo a loro dedicato da un decennio a questa parte. Ossia, dal dimenticabilissimo e molto male accolto Fantastic 4 – I Fantastici Quattro, uscito nel 2015.

Happy Valentine’s Day from Marvel’s First Family! Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach, and Joseph Quinn are The Fantastic Four.



Marvel Studios' #TheFantasticFour, in theaters July 25, 2025. pic.twitter.com/unLVxPsjSW — Marvel Entertainment (@Marvel) February 14, 2024

Il nuovo cast è stato annunciato il giorno di San Valentino e stavolta l’intenzione sembra sia andare sul sicuro: con Pedro Pascal, amatissimo nei suoi ruoli in Game of Thrones, in The Mandalorian e in The Last of Us; Joseph Quinn, cioè il compianto Eddie di Stranger Things 4; Vanessa Kirby, che si è fatta notare in The Crown e nel recente biopic Napoleon; e Ebon Moss-Bachrach, il Richie di The Bear.