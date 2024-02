Cinema

News Nolan elogia l'impatto dell'universo Marvel su Hollywood

Condividi l'articolo Nolan dice la sua sull’aiuto che il mondo Marvel ha dato al cinema hollywoodiano Cristopher Nolan ha espresso parole di gratitudine per la Marvel che ha dato un grande contributo all’industria cinematografica di Hollywood. Il regista statunitense è infatti un grande estimatore dei film sui supereroi, avendo lui stesso diretto la trilogia dedicata al Cavaliere Oscuro della DC Comics. Nonostante le ultime pellicole Marvel siano per i fan molto deludenti, Nolan invece non fa altro che elogiare il loro continuo supporto. In particolare, durante un’intervista per il New York Times, ha commentato così il valore che hanno i film del MCU per il cinema contemporaneo, soprattutto dopo la pandemia COVID:

“Uscendo dal COVID, dici: ‘Grazie a Dio per i film Marvel.'”

La pandemia ha infatti dato un contraccolpo alla filiera cinematografica, ma il MCU ha portato di nuovo milioni di spettatori nei cinema, e milioni di dollari per l’industria dell’intrattenimento. Film come “Spiderman-No Way Home” del 2021, che ha incassato più di 2 miliardi in tutto il mondo ne è l’esempio.

Lo stesso discorso potrebbe valere anche per il prossimo film targato Marvel, “Deadpool e Wolverine”, che secondo molti dovrebbe essere un altra pellicola da oltre 1 miliardo di incassi globali, un’altra testimonianza delle ragioni per cui Nolan esprima parole d’elogio per il mondo Marvel.

