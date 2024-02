Condividi l'articolo

Le parole del rettore sull’invito a Geolier: “Ci potrà aiutare a immaginare una cultura sempre più inclusiva”

Dopo il successo a Sanremo 2024 e la controversia sulla mancata vittoria, Geolier sarà invitato a parlare con gli studenti all’Università Federico II di Napoli. Il rapper, secondo il rettore Matteo Lorito, sarà protagonista di “Un dibattito con i giovani, parleremo di povertà educativa, in modo particolare delle periferie e lui ci potrà aiutare a immaginare una cultura sempre più inclusiva“.

A Fanpage poi il rettore ha spiegato: “Io credo che la vicenda di Geolier sia una buona notizia per Napoli. Ha reso ancora una volta protagonista a livello nazionale la valenza artistica della musica napoletana, seppur in termini totalmente nuovi. Nessuna altra canzone di Sanremo si può identificare con una regione, come è riuscito a fare lui”.