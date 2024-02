Videogiochi Le migliori 7 coppie nel mondo dei videogiochi Di Francesco Buffa -

La serata di San Valentino è alle porte e mentre vi preparate a passare una splendida serata con la vostra dolce metà, volevamo ripercorrere con voi la storia dei videogiochi e ricordare quali sono state le coppie di personaggi che ci hanno fatto stringere il cuore. Il mezzo videoludico ha sempre cercato di fare scaturire emozioni forti nei giocatori e spesso ci ha fatto assistere a storie d'amore memorabili che crediamo valga la pena ricordare in occasioni come questa

Nathan Drake e Elena Fisher – Uncharted

La saga Uncharted è sennza dubbio una delle più apprezzate del panorama PlayStation e ci ha regalato uno dei protagonisti più apprezzati degli ultimi decenni. Nathan Drake combina lo stereotipo di eroe dei film d’azione con un umorismo contogiosa che lo ha fatto entrare nel cuore di tutti i fan.

La sua tortuosa relazione con Elena Fisher parte già dal primo capitolo della serie e vederli condividere lo stesso tetto durante l’ultima avventura del cercatore di tesori è il coronamento perfetto della loro relazione. La sequenza in cui i due chiacchierano sul divano di casa e poi si sfidano a Crash Bandicoot evocherà un sentimento di dolcezza anche ai gamer dal cuore più duro.

Link e Zelda – The Legend of Zelda

La leggendaria serie di videogiochi Nintendo ha accompagnato ormai diverse generazioni di videogiocatori e si è stabilita come un vero e proprio simbolo del mezzo videoludico in tutto il mondo.

Sin dalle sue umili origini negli anni ’80, Link ha sempre avuto il compito di salvare la Principessa Zelda in un modo o nell’altro. Si tratta di un archetipo molto frequente quello dell’eroe che salva la Principessa ma The Legend of Zelda ha saputo rinnovarsi con capitoli sempre nuovi ed è riuscita a crearsi un’identità che ha reso la saga davvero inconfondibile.

Link e Zelda, pur essendo i protagonisti di questa intera serie, raramente vengono ritratti insieme nel corso dei videogiochi eppure la loro storia ci parla di due individui che sono cresciuti insieme e che tengono molto all’altro. La notoriotà mondiale della saga non fa altro che cementare la loro posizione come una delle migliori coppie dei videogiochi.

Master Chief e Cortana – Halo

La celeberrima saga sviluppata da Bungie è stata la prima pietra sulla quale è nato l’ecosistema Xbox, che negli anni ha elevato il personaggio di Master Chief a vero e priprio simbolo della compagnia e della console.

Questa saga di videogiochi presenta un tema attualissimo come la relazione amorosa fra uomo e intelligenza artificiale. L’eroico spartano infatti viene guidato durante tutte le sue missioni da Cortana, che rappresenta per lui una vera e propria compagna di viaggio.

Nel corso dei vari capitoli la loro relazione si fa sempre più stretta, fino al tragico epilogo in Halo 4, che ci dimostra che esisteva un vero e proprio amore fra i due. La serie Halo rappresenta una delle colonne portanti del mondo videoludico, che ha influenzato in diverse maniere ma la relazione fra Master Chief e Cortana resta sicuramente una delle parti più memorabili di tutta la saga.

Sora e Kairi – Kingdom Hearts

Per molti di noi Kingdom Hearts rappresenta l’infanzia ed è un titolo che ha accompagnato molti a crescere e ad apprezzare questo mezzo d’intrattenimento. La collaborazione fra Disney e Square Enix non poteva essere più azzeccata e ci ha regalato momenti iconici impressi a fuoco nella nostra memoria.

Ritrovarsi ad affrontare un’avventura accompagnati da Pippo e Paperino come nostri fedeli scudieri ha fatto breccia in molti bambini, che allora si sono lasciati trasportare da questo mondo fantastico in cui potevano interagire con i loro personaggi preferiti del mondo Disney.

Il protagonista di questa avventura è Sora che, durante il corso della trilogia, non nasconde di avere un grosso debole per la sua amica Kairi. Nonostante rimangano spesso separati, i due sono capci di comunicare il loro affetto reciproco nella maniera innocente caratteristica di quella fase della vita.

Sora e Kira si meritano un posto d’onore su questa lista perchè ci ricordano un tempo della nostra vita in cui l’amore era più innocente ma allo stesso tempo più emozionante e travolgente.

Geralt e Yennifer – The Witcher 3: Wild Hunt

The Witcher 3: Wild Hunt è stato un videogame che ha riscosso un enorme successo quando è uscito nel 2015 e ha influenzato molti progetti successivi. CDPR è riuscita a confezionare un RPG davvero profondo con un mondo denso e pieno di scelte da poter fare per lasciare il nostro impatto sul mondo di gioco.

Chiaramente Geralt, il protagonista, ha affascinato moltissimi giocatori che hanno scoperto un eroe imperfatto nel quale poter identificarsi. I videogiochi ispirati a libri di Andrzej Sapkowski dipingono Geralt e Yennifer come una coppia dai molteplici alti e bassi ma che, grazie ad un’innegabile alchimia fra i due, rifiuta di spezzarsi.

Si tratta di un legame a cui entrambi tengono profondamente e che è forgiato nelle avversità di due vite molto travagliate. Per questo non possiamo che fare il tifo per loro ogni volta che ne abbiamo l’occasione.

Tidus e Yuna – Final Fantasy X

Final Fantasy è pieno di coppie memorabile ma fra tutte le possibili scelte credo che quella fra Tidus e Yuna sia la storia d’amore più potente e tragica dell’intera saga di Square Enix.

Durante gli eventi di Final Fantasy X assisteremo alla crescita di Tidus come personaggio che, mentre viaggia insieme a Yuna se ne innamora perdutamente giurando che la salverà dal suo destino. Lei infatti dovrà sacrificarsi alla fine del loro pellegrinaggio per sconfiggere il Sin e portare a termine il suo destino

Le interazioni fra i due sono adorabili e la scena dell’ultimo addio è veramente strappalacrime. Tidus e Yuna ci insegnano a goderci il presente e ad abbracciare sempre la speranza di poter cambiare la rotta del nostro destino

Mario e Peach – Super Mario

Forse non esiste una coppia più iconica di questa nel mondo dei videogiochi ed è per questo motivo che non possiamo non nominarla in una lista del genere.

La saga di Super Mario è nota in tutto il mondo e si è espansa anche al di fuori del mondo videoludico, con merchandise, prodotti animati e film che lo hanno reso una delle mascotte non solo di Nintendo ma di tutto l’universo che ruota attorno ai videogiochi.

I videogiochi con il famoso idraulico sono ormai centinai e spaziano fra i generi più diversi ma già quarant’anni fa, quando il primo Mario Bros. veniva rilasciato sul mercato, Mario e la Principessa Peach ne erano i protagonisti.

Il compito era semplice, Mario doveva affrontare livelli bidimensionali pieni di nemici e trappole fino a raggiungere la su Principessa e salvarla. Oggi entrambi si sono evoluti e Nintendo ha rivoluzionato i giochi di cui sono le superstar ma Mario e Peach resteranno per sempre il simbolo della coppia nel mezzo videoludico.

Voi quali coppie dei videogiochi avete amato?

